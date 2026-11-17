El grave error de identificación de dos pacientes en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, que provocó que una familia creyera que su familiar había fallecido cuando en realidad seguía vivo, mientras que el otro paciente sí había muerto, exige algo más que una investigación interna. Así lo considera el Defensor del Paciente, que reclama una investigación exhaustiva y plantea poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía para que valore la apertura de diligencias de oficio.

Publicidad Publicidad

El incidente, conocido este lunes, 16 de noviembre, ha puesto de manifiesto una situación de extraordinaria gravedad: dos pacientes ingresados fueron identificados incorrectamente tras un intercambio de sus pulseras identificativas. La confusión afectó incluso a sus destinos asistenciales, de manera que uno de ellos permaneció en el Hospital Universitario cuando debía encontrarse en Los Montalvos, mientras que el otro fue trasladado a la unidad de cuidados paliativos.