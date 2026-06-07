Detectada una campaña de falsas ofertas de trabajo para socorristas en hoteles

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha alertado sobre una campaña de falsas ofertas de empleo que simulan procesos de contratación para trabajar como socorrista en hoteles. El objetivo de los ciberdelincuentes es obtener datos personales de las víctimas y utilizarlas para realizar operaciones fraudulentas.

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La advertencia surge tras la consulta realizada por un joven a la Línea de Ayuda en Ciberseguridad 017, después de haber sido contactado a través de una supuesta oferta laboral. Según explicó, los responsables del proceso afirmaban actuar en nombre de un hotel mediante una empresa intermediaria encargada de la selección de personal.

La comunicación se desarrolló a través de WhatsApp y, para optar al puesto, le solicitaron una copia de su DNI. Además, le indicaron que debía abrir una cuenta bancaria a su nombre con el argumento de gestionar futuros cobros relacionados con el establecimiento. El joven siguió las instrucciones antes de sospechar que podía tratarse de un fraude.

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Las dudas quedaron confirmadas cuando acudió personalmente al hotel que supuestamente ofertaba el empleo. Allí le informaron de que no existía ningún proceso de selección de esas características y de que varias personas habían sido víctimas de la misma estafa.

Ante esta situación, el afectado contactó con INCIBE para conocer los pasos que debía seguir tras haber facilitado información personal sensible.

Los especialistas recomendaron recopilar todas las pruebas posibles, presentar una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y cancelar la cuenta bancaria creada durante el proceso. Asimismo, alertaron del riesgo de sufrir una suplantación de identidad por haber compartido una copia del DNI.

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Entre las medidas preventivas aconsejadas figuran comprobar ante la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) si se ha solicitado algún préstamo o crédito en su nombre, utilizar herramientas de protección frente a registros fraudulentos en plataformas de juego online y renovar el documento nacional de identidad para disponer de un nuevo número de soporte asociado al documento vigente.

INCIBE también recomienda denunciar la posible utilización indebida de la documentación personal, así como bloquear y reportar los números de teléfono empleados para contactar con las víctimas.