La Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca celebra sus bodas de plata

La Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca celebra un cuarto de siglo. Por ello, el Ayuntamiento de Salamanca ha recibido a la agrupación en el consistorio para conmemorar en lo que se ha convertido, un proyecto musical que ha formado parte de la vida cultural de los habitantes de la ciudad participando en sus grandes acontecimientos y eventos.
Desde el propio Ayuntamiento de Salamanca se ha recordado que la JOSCS ha protagonizado colaboraciones con artistas como Estrella Morente, Clara Montes, La Oreja de Van Gogh, El Consorcio, Chico Pérez, Baden Bah o Nereida Sanchón, además de haber recuperado patrimonio de compositores espàñoles como Martín Sánchez Allú o el Himno al trabajo de Tomás Bretón.
Del mismo modo, la Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca ha realizado colaboraciones con otras instituciones musicales de la ciudad como es el Coro Ciudad de Salamanca, además de aportar conocimientos que orbitan ante este bien cultural en cada uno de los jóvenes salmantinos que integran la formación.