El secretario provincial del PP de Salamanca, David Mingo ha informado este martes de una serie de medidas que velan por la mejora del sector apícola en Salamanca de cara a la cita con las urnas el próximo 29 de noviembre (29N).

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Entre las medidas que se encuentran incluidas en el programa electoral del Partido Popular y que ha destacado figuran:

Proteger su rentabilidad y sus costes.

Reformar la Ley de la Cadena Alimentaria para que nadie venda por debajo de los costes de producción.

La puesta en marcha de ayudas frente al encarecimiento del gasóleo y tarifas energéticas adaptadas a las campañas del campo.

Una fiscalidad justa y seguros eficaces.

Exigir reciprocidad y transparencia en Europa. Mingo ha hecho hincapié en que Salamanca es la tercera provincia en España en volumen total de miel junto a Cáceres y Badajoz y que la provincia salmantina concentra más del 60 % de todas las colmenas de Castilla y León, rozando las 300.000 gestionadas por unos 400 apicultores profesionales, más los no profesionales.

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Respecto a esta profesión, el secretario provincial ha destacado que se trata de “un sector que fija población en comarcas como la Sierra de Francia, Las Batuecas y las Arribes, que sostienen la biodiversidad y que garantiza la polinización de nuestros cultivos”.

El secretario provincial del PP de Salamanca, David Mingo y la candidata del PP al Congreso de los Diputados, Pilar Sánchezen el encuentro con representantes del sector apícola | Salamanca24horas

Desde el Partido Popular quieren trasladar a este sector su apoyo y por eso, Mingo se ha mostrado conocedor de las principales problemáticas, describiendo entre ellas el encarecimiento del gasóleo, la presión de plagas como la varroa o el avispón europeo, así como los daños de otros depredadores, haciendo un inciso en la competencia desleal con la que tienen que lidiar los apicultores y la que han denunciado en varias ocasiones junto a la entrada de mieles de terceros países como China, Ucrania o Turquía que la venden a un precio inferior a los dos euros, cuando producir un kilo de miel en España cuesta alrededor de los cuatro euros.

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