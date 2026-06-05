La posible presencia de partículas de aluminio hace retirar unos cereales de los supermercados Dia y Aldi- FACUA

Ante la posible presencia de partículas de aluminio, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), junto con la Red de Alerta Alimentaria Europea (Rasff) y las autoridades sanitarias de Portugal, han solicitado la retirada de un lote de cereales para el desayuno de las marcas 'Gran Dia' y 'Golden Bridge'.

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El lote de estas marcas, que se comercializan en supermercados Dia y Aldi respectivamente, corresponde al número 31176. Según trasladan desde FACUA, el producto se vende en cajas de cartón de 500 gramos. Además, aseguran que el nombre comercial de la marca Gran DIA es 'Pétalos de trigo y chocolate', mientras que la denominación comercial del producto de la marca Golden Bridge es 'Choco Cups'.

Tal y como apuntan, esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

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