La Procesión Extraordinaria de Salamanca no contará con un tramo de inclusión durante el recorrido

La Hermandad de Jesús Amigo de los Niños trasladaba hace unas semanas la petición para realizar un tramo de inclusión a la comisión organizadora de la Procesión Extraordinaria del próximo 26 de septiembre, con motivo del Encuentro Nacional de Cofradías y Hermandades.
La ‘Macroprocesión’ que reunirá en Salamanca a miles de turistas en pro de festejar uno de los eventos litúrgicos más esperados de este 2026, no podrá finalmente contar con este trayecto dedicado especialmente para personas con movilidad reducida, TEA, TDAH, hipersensibilidad auditiva, discapacidad visual, enfermedades raras u otras necesidades.
La propuesta trasladada por hermandad pretendía “ofrecer un espacio en el que se redujera el estímulo sonoro y en el que estas personas pudieran disfrutar de la procesión junto a sus familias, haciendo de la inclusión una realidad”, un acto que finalmente no se podrá realizar, según ha comunidad la comisión organizadora, por “considerar que no resulta viable en la ubicación planteada por las condiciones del espacio y señalando asimismo que supondría un coste para las hermandades”.