La Procesión Extraordinaria de Salamanca no contará con un tramo de inclusión durante el recorrido

Fuentes de la comisión organizativa de la Procesión Extraordinaria de Salamanca del próximo 26 de septiembre, han indicado a este medio que se ofrecieron otros espacios de la ciudad como la Plaza Mayor, estudiando todas las medidas posibles de cara a realizarlo. A esto se suma otro punto muy importante, en los tramos propuestos por la cofradía, bajo un minucioso estudio realizado con las autoridades, no se podría dar este evento para preservar correctamente la seguridad durante todo el recorrido.