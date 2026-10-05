Salamanca acogerá en octubre 21 talleres gratuitos de la Junta sobre competencias digitales e inteligencia artificial

La Junta de Castilla y León ofrecerá este mes de octubre un total de 21 actividades presenciales gratuitas en Salamanca para reducir la brecha digital, dentro de un programa autonómico que suma 170 talleres en toda la comunidad. Los cursos en la provincia abarcarán desde el uso básico de ordenadores y móviles hasta ofimática, ciberseguridad, banca online y gestiones esenciales como el certificado digital, Cl@ve o SACYL CONECTA.

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La programación salmantina también dará un gran protagonismo a la inteligencia artificial con talleres prácticos sobre ChatGPT y la creación de contenidos con IA. Esta oferta presencial se complementa con propuestas online y talleres intensivos, pudiéndose consultar toda la información y realizar la matriculación gratuita en la web www.cyldigital.es.