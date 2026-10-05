Salamanca, en aviso naranja por lluvias y tormentas que asaltarán toda la provincia

Tal y como ha informado en la mañana de este lunes la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la totalidad de la provincia de Salamanca se encuentra en aviso naranja por "chubascos y tormentas muy fuertes y persistentes" que asaltarán el territorio a lo largo de este lunes 5 de octubre.

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Las precipitaciones comenzarán a las 12:00 horas, momento hasta el cual la probabilidad estará en un 0 por ciento. En cambio, llegado el mediodía, esta cifra ascenderá hasta un 90 por ciento de lluvias, que se alargará hasta las 18:00 horas.

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