Salamanca, en aviso naranja por lluvias y tormentas que asaltarán toda la provincia

Tal y como ha informado en la mañana de este lunes la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la totalidad de la provincia de Salamanca se encuentra en aviso naranja por "chubascos y tormentas muy fuertes y persistentes" que asaltarán el territorio a lo largo de este lunes 5 de octubre.
Las precipitaciones comenzarán a las 12:00 horas, momento hasta el cual la probabilidad estará en un 0 por ciento. En cambio, llegado el mediodía, esta cifra ascenderá hasta un 90 por ciento de lluvias, que se alargará hasta las 18:00 horas.
Desde las 18:00 hasta las 00:00 horas, en cambio, el porcentaje de precipitaciones por la provincia salmantina será de un 65 por ciento; cifra que ascenderá hasta un 100 por ciento durante este martes 6 de octubre, en el que Salamanca se encontrará en aviso amarillo.