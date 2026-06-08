Salamanca cierra la Semana Savia con 3.000 participantes y actividades ambientales

Unas 3.000 personas han participado en la sexta edición de la Semana Savia, un programa que ha reunido medio centenar de actividades en Salamanca entre el 1 y el 7 de junio con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente.

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Bajo el lema ‘Plantando futuro’, la iniciativa ha ofrecido propuestas gratuitas para todas las edades dentro de la Estrategia de Infraestructura Verde Savia, orientada a mejorar la calidad de vida y la sostenibilidad de la ciudad.

Los más pequeños han sido uno de los principales focos del programa, con actividades educativas destinadas a fomentar el respeto por el medio ambiente, la biodiversidad y los hábitos de vida saludables.

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La programación ha incluido talleres, conferencias, exposiciones y visitas guiadas a distintos espacios naturales y científicos de la ciudad, como el Laboratorio de Biodiversidad Urbana de la Universidad de Salamanca, el Parque Botánico de Huerta Otea o el Aula de las Energías.

También se han desarrollado itinerarios por zonas verdes como la ribera del río Tormes, la Vía de la Plata o el Huerto de Calixto y Melibea, destacando el valor de estos espacios en la salud y bienestar de la población.

La Semana Savia ha contado además con acciones de voluntariado ambiental, como la recogida de residuos en la ribera del Tormes en La Aldehuela.

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En el apartado de hábitos saludables, se han llevado a cabo actividades en parques biosaludables, sesiones de yoga y fitness en la naturaleza, piragüismo para jóvenes y talleres deportivos, además de iniciativas de iniciación a la escalada.