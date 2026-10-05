Salamanca se ha consolidado como el epicentro de la excelencia médica en Castilla y León durante el segundo trimestre de 2026, al liderar la actividad autonómica con 12 donantes, dentro de los 37 registrados en el conjunto de la región, y concentrar hitos clave en alta especialización quirúrgica.
Este protagonismo provincial destaca especialmente en el ámbito de los trasplantes complejos, donde el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca asumió en exclusiva el cien por cien de los trasplantes pulmonares de la comunidad con nueve intervenciones, además de realizar las dos únicas operaciones de páncreas-riñón llevadas a cabo en el territorio castellano y leonés durante este periodo.
Asimismo, la provincia impulsó de forma notable la actividad asistencial al acoger 29 de los 50 trasplantes renales realizados en la autonomía, cuatro de ellos procedentes de donantes vivos, y aportar seis de los 58 implantes de córnea contabilizados en la región.