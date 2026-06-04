Salamanca Tech refuerza su posicionamiento como polo de innovación en South Summit

La iniciativa municipal Salamanca Tech ha consolidado su estrategia como motor de atracción de talento e inversión durante su participación en South Summit, uno de los principales encuentros internacionales de emprendimiento e innovación, que se celebra esta semana en Madrid y que este año tiene la inteligencia artificial como eje central.
En el marco del evento, el concejal de Promoción Económica, Pedro Martínez, ha intervenido en la mesa redonda “El manual de los nuevos negocios de España”, un espacio en el que se han analizado las claves de la transformación económica regional y el papel de las instituciones públicas en la evolución del tejido empresarial.
El encuentro ha contado también con la participación de representantes de Andalucía y Extremadura, con quienes se han abordado cuestiones como los marcos de creación de empresas, los incentivos a la inversión y las políticas públicas que impulsan el desarrollo de la economía digital en las distintas comunidades autónomas.
Durante su intervención, Pedro Martínez ha subrayado que la presencia de Salamanca en South Summit supone “una oportunidad inmejorable” para dar visibilidad a la estrategia Salamanca Tech, destacando el papel de la colaboración institucional y de las políticas locales para convertir a ciudades medias en polos tecnológicos de referencia a nivel nacional.