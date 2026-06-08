El Papa León XIV a su llegada al encuentro con la comunidad diocesana, en el Estadio Bernabéu, a 8 de junio de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

Toño Casado, del barrio de Pizarrales, ha sido la persona elegida para las voces que han acompañado a David Bustamante, Diana Navarro y Daniel Diges.

Salamanca ha estado más presente que nunca en la visita del Papa León XIV a Madrid. Si durante la mañana de este lunes, 8 de junio, el pontífice nombraba la Escuela de Salamanca como reflejo de saber, además de la figura de Francisco de Vitoria, durante la tarde ha sido el turno de un músico muy especial, Toño Casado.

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José Antonio Casado Garcinuño ha sido la persona elegida para llevar la batuta de más de mil personas que al unísono de las voces han sorprendido al Papa. En una actuación que se ha realizado junto a David Bustamante, Diana Navarro y Daniel Diges, más de 80.000 personas han podido disfrutar en el Santiago Bernabéu este concierto que pocas veces más se repetirá, con una visita tan especial al icónico lugar madrileño.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Enrique Pedroza (@enriquepedrozar) Primeramente era el turno de DJ Pulpo, para después dar paso a diferentes actuaciones de magia y un monólogo de Santi Rodríguez. Más tarde, como recoge Europa Press, se ha entonando un “Contigo, León, un solo corazón” y “esta es la juventud del Papa”. El acto, que ha sido presentado por Christian Gálvez y Patricia Pardo, ha sido amenizado por el coro y orquesta de Toño Casado, que ha ensalzado todo un evento repleto de sorpresas.

Toño Casado. Foto Parroquia Del Pilar

Toño Casado ha compuesto obras como 33 El musical, Viacrucis o Sueños, siendo el primero de ellos uno de los trabajos más difíciles de su carrera tras tardar 14 años en producirse y ser representada. Del barrio de Pizarrales y orgulloso de ello, se trasladó desde muy joven a Madrid, donde ha conseguido situarse a la vanguardia de la música celestial.