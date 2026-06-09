La cadena de bazares alemana Tedi ha retirado de la venta una freidora de aire por "riesgo de incendio y lesiones".
A través de un comunicado recogido por FACUA, Tedi ha explicado que "se han detectado desviaciones respecto a nuestros requisitos de calidad que hacen referencia al control interno de la temperatura y al cableado interno".
El producto afectado es la freidora Elta de 3,2 litros de capacidad, modelo AF-3202 y número de referencia 5940600713, que estuvo a la venta en las tiendas entre el 4 de febrero de 2025 y el 3 de junio de 2026.
Se desaconseja seguir usando este producto al suponer un peligro para la salud, obteniendo el reembolso por un importe de 30 euros.