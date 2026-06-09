Estuvo a la venta en las tiendas entre el 4 de febrero de 2025 y el 3 de junio de 2026

La cadena de bazares alemana Tedi ha retirado de la venta una freidora de aire por "riesgo de incendio y lesiones".

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A través de un comunicado recogido por FACUA, Tedi ha explicado que "se han detectado desviaciones respecto a nuestros requisitos de calidad que hacen referencia al control interno de la temperatura y al cableado interno".

El producto afectado es la freidora Elta de 3,2 litros de capacidad, modelo AF-3202 y número de referencia 5940600713, que estuvo a la venta en las tiendas entre el 4 de febrero de 2025 y el 3 de junio de 2026.