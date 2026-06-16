El verano prevé un crecimiento del 5 % en la contratación de trabajadores de hostelería y turismo en Salamanca. Una contratación que también se prevé que aumente en el resto de la comunidad.
Según informaciones de la Agencia Ical, la campaña de verano, entre los meses de junio a agosto, permitirá la contratación de 55.100 trabajadores en Castilla y León, un 10 por ciento más que el año pasado.
Por sectores, será la hostelería y el turismo los que vean un mayor crecimiento en sus empleados, pero también la logística, distribución y retail y el sector alimentario. Los perfiles más demandados en este periodo serán camareros, personal de cocina y personal de pisos/limpieza; operarios de producción e industriales, mozos de almacén, preparadores de pedidos y carretilleros; repartidores, dependientes y perfiles de atención al cliente; manipuladores de alimentos, peones agrícolas y perfiles técnicos especializados, como soldadores y caldereros.
Por provincias, Salamanca crecerá un 5 % gracias a la firma de 2.360 contratos de puesta a disposición, mientras que Valladolid es la que mayor volumen de contratos generará: 15.390 contratos de puesta a disposición.