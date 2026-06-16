Camareros en las terrazas de la Plaza Mayor de Salamanca | Imagen de archivo

El crecimiento de empleo en la provincia se debe a la firma de 2.360 contratos de puesta a disposición

El verano prevé un crecimiento del 5 % en la contratación de trabajadores de hostelería y turismo en Salamanca. Una contratación que también se prevé que aumente en el resto de la comunidad.

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Según informaciones de la Agencia Ical, la campaña de verano, entre los meses de junio a agosto, permitirá la contratación de 55.100 trabajadores en Castilla y León, un 10 por ciento más que el año pasado.

Por sectores, será la hostelería y el turismo los que vean un mayor crecimiento en sus empleados, pero también la logística, distribución y retail y el sector alimentario. Los perfiles más demandados en este periodo serán camareros, personal de cocina y personal de pisos/limpieza; operarios de producción e industriales, mozos de almacén, preparadores de pedidos y carretilleros; repartidores, dependientes y perfiles de atención al cliente; manipuladores de alimentos, peones agrícolas y perfiles técnicos especializados, como soldadores y caldereros.