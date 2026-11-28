Las asociaciones de jueces sustitutos Concepción Arenal y Pro Dignidad han expresado su "profunda decepción" porque el Gobierno no haya aprobado el real decreto para mejorar sus condiciones laborales antes de las elecciones del 29 de noviembre, fecha en la que el Ejecutivo pasará a estar en funciones.

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En un comunicado conjunto, sus presidentas, Inmaculada Galán y Lydia Polo, denuncian que este colectivo, formado mayoritariamente por mujeres que cubren vacantes sin pertenecer a la carrera judicial, sufre llamamientos inciertos, ingresos discontinuos y peor protección social y en pensiones, pese a asumir la misma responsabilidad y carga de trabajo que los jueces titulares. Subrayan que esta situación de provisionalidad se prolonga desde hace años y genera una gran inestabilidad personal y profesional.

Ambas representantes recuerdan que el ministro Félix Bolaños ya admitió en octubre de 2025 que su estabilización es un mandato de la Unión Europea, tras dos cartas de requerimiento de Bruselas, y que además ha vencido el plazo de tres meses fijado en la Ley de Eficiencia para regular su situación. A su juicio, el incumplimiento de estos compromisos deja en una posición de mayor vulnerabilidad a los jueces sustitutos y puede acarrear nuevas advertencias desde las instituciones comunitarias.

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