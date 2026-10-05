Pedro Sánchez comunicará a las 9:00 horas su decisión sobre adelantar o no las elecciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá este lunes a las 9:00 horas en Moncloa, donde realizará una declaración institucional en la que se prevé que anuncie su decisión sobre si adelanta las elecciones generales. En caso afirmativo, éstas podrían celebrarse el próximo 29 de noviembre, tal y como ha adelantado la agencia Europapress.

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Durante todo el fin de semana se ha apuntado la posibilidad de este adelanto electoral tras el rechazo en el Parlamento el pasado viernes, en sesión extraordinaria, de los dos Reales Decretos Ley para facilitar el acceso a la vivienda con los votos de PP, Vox y Junts.

Tras decaer ambas normas, fuentes de Moncloa confirmaban el viernes que el presidente del Gobierno iba a dedicar el fin de semana a "analizar" lo sucedido en el Congreso, teniendo presente la reacción ciudadana en las calles para decidir si finalmente adoptaba la decisión de adelantar las elecciones generales.