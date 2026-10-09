Alba de Tormes ha dado comienzo al nuevo curso de la Escuela Municipal de Música, desde el 1 de octubre con 160 alumnos matriculados.

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El curso se imparte en el Edificio Multiusos, que se puede iniciar desde los 3 años de edad, además de agrupaciones como el coro de niños, el coro de voces blancas, la sección de música tradicional y asignaturas colectivas de cada especialidad instrumental.

Entre las disciplinas instrumentales y vocales que se imparten este curso se encuentran el piano, guitarra clásica, percusión, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, batería, saxofón, trompa, flauta travesera, trompeta, clarinete, gaita y tamboril, así como canto y educación musical.