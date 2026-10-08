Alba de Tormes destaca sus trabajos de infraestructura y jardinería

Alba de Tormes ha informado sobre los trabajos más destacables en las últimas semanas en el área de infraestructuras y jardinería.

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Los operarios municipales han centrado sus esfuerzos en labores intensivas y de desbroce y acondicionamiento de vegetación en viales estratégicos y zonas de alto tránsito.

Entre los puntos intervenidos se encuentran la carretera de Peñaranda, la calle Sol Alta, la zona deportiva, la calle Cuatropea o el camino de Almendrucales, entre otros.

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Además, se ha procedido a la limpieza con agua a presión de diferentes calles.

Respecto al mantenimiento urbano, destaca la reparación de baches en diversos viales para mejorar el firme de la calzada, así como la reparación de barandillas. Además, en materia de alumbrado público, se ha llevado a cabo la instalación de una farola en la calle Colón.

Por otra parte, se ha procedido al pintado de uno de los vestuarios del pabellón municipal.