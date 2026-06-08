AutoRetro reúne en Alba 57 coches clásicos, entre ellos un Citröen de 1923 y un Ford de 1928

Las calles de Alba de Tormes viajarán en el tiempo el próximo domingo 14 de junio con la celebración de AutoRetro Alba de Tormes, una cita que reunirá a 57 vehículos clásicos procedentes de diferentes épocas del siglo XX.

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El evento acogerá vehículos llegados de toda la provincia de Salamanca, Madrid, Santander, Segovia y Portugal, convirtiendo la villa ducal en un punto de encuentro para aficionados y curiosos de la automoción clásica de toda la zona.

La muestra contará con piezas excepcionales. El coche más antiguo será un Citroën B10 de 1923, seguido de un Ford A de 1928 y un Essex de 1933. También habrá un Citroën 11 Ligero del 55, un Mercedes del 56, la clásica furgoneta Volkswagen, el popular Seat 600 o un Mustang. El más moderno será un Hanomag convertido en autocaravana, matriculado el 31 de diciembre de 1975, que cerrará el abanico temporal de los vehículos expuestos.

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La recepción de vehículos será de 08:30 a 10:00 horas entre la Plaza del Grano y la Plaza Mayor, donde se irán concentrando los coches para que el público pueda verlos de cerca. A las 10:00 horas saldrán en ruta para pasar por Torrejón de Alba (10:15 h), Encinas de Arriba (10:18 h), Siete Iglesias de Tormes (10:20 h), Fresno Alhándiga (10:25 h), Presa de Santa Teresa (10:32 h), Pelayos (10:38 h), Galinduste (10:44 h), Galisancho (10:55 h) y Ejeme (10:57 h), regresando a la Plaza Mayor a las 11:15 horas tras un recorrido por distintas localidades del entorno de Alba de Tormes.

Para el recorrido también participará una grúa antigua que hará las veces de "coche escoba" por si algún coche tuviera algún problema técnico durante el trayecto. Esta pieza, vinculada a la historia del motor, acompañará a los participantes y contribuirá al ambiente retro de la jornada.

A la vuelta se celebrará el concurso. Los coches quedarán expuestos en ambas plazas mientras los pilotos acuden al almuerzo y a la posterior entrega de premios, momento en el que se reconocerán distintos aspectos de los vehículos participantes, desde su estado de conservación hasta su singularidad.

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