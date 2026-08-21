La Basílica de Alba acoge una exposición del pintor Antonio Varas y el escultor Alfonso Santos

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha abierto Exposición En Alba De Antonio Varas Y Alfonso Santos (2) al público una doble exposición en la Basílica Neogótica de Santa Teresa. La muestra reúne la trayectoria del reconocido pintor Antonio Varas de la Rosa y la sorprendente obra en madera de Alfonso Santos, creador autodidacta cuyas piezas abandonan por primera vez su taller de Aldeaseca para exponerse ante el público.

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Esta propuesta ofrece un diálogo entre la madurez figurativa de Varas y la potencia intuitiva de Santos, abarcando dos disciplinas que conviven en un espacio único.

Concepción Miguélez, alcaldesa de Alba de Tormes, ha destacado la relevancia cultural de la cita: «Es un orgullo para nuestro municipio acoger una exposición de esta magnitud, que aúna la maestría de un pintor consagrado como es Varas, que es un privilegio poder contar con su obra, con el descubrimiento de un talento tan auténtico de nuestra tierra». Miguélez también ha explicado que en la muestra se pueden contemplar obras relacionadas con Alba de Tormes de ambos autores, como la reproducción del famoso conjunto escultórico de El Apostolado de la Iglesia de San Juan Apóstol de Salas y varios cuadros de Varas, uno de ellos relacionado con la Transverberación de Santa Teresa que fue descubierto con motivo de la inauguración.





Durante la inauguración el pasado jueves, Miguélez, acompañada de los concejales José García y Lourdes Vaquero, además de los artistas y sus familias, mostró su gratitud a “la labor realizada por el comisario de la exposición, Mario Varas, por su dedicación en la coordinación de la muestra, así como la generosidad de los dos artistas y de sus familias por hacer posible este proyecto».



En total casi 80 cuadros y alrededor de 200 piezas en madera pueden contemplarse en esta muestra de acceso gratuito que puede visitarse hasta el 31 de octubre, de martes a domingo, de 10:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h, que contará con visitas guiadas por los propios autores los fines de semana.