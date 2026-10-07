La Biblioteca Municipal de Alba recibe por primera vez el Premio Nacional María Moliner

La Biblioteca Municipal ‘José Sánchez Rojas’ de Alba de Tormes ha sido reconocida por primera vez con el prestigioso Premio María Moliner de Animación a la Lectura, otorgado por el Ministerio de Cultura y la FEMP. El galardón incluye una dotación de 2.777 euros para la compra de libros, importe que se sumará a la subvención de 2.660 euros de la Diputación de Salamanca con los que se han adquirido más de 140 títulos este verano.

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El reconocimiento premia el proyecto «Crecemos contigo: cultura, lectura y comunidad», una iniciativa que promueve el hábito lector e integra a colectivos del municipio en colaboración con centros educativos y el Centro Ocupacional Reina Sofía.

Satur Iglesias, bibliotecaria municipal, ha asegurado que el galardón "es una satisfacción enorme y un respaldo a nuestra labor diaria. Con estos fondos renovaremos las estanterías con títulos para todos los públicos. Además, aprovechamos para anunciar las próximas citas: en el marco del Día Internacional de las Bibliotecas, el viernes 23 de octubre a las 16:30 h en el edificio multiusos, el Club de Lectura acogerá la presentación del libro ‘Entre beso y beso’ de María José Gómez Barba. Asimismo, comenzarán los grupos de cuentacuentos con títulos centrados en el valor de los libros".

Por su parte, la alcaldesa Concepción Miguélez ha destacado que "es un orgullo que el Ministerio y la FEMP reconozcan el trabajo por hacer de la biblioteca un espacio vivo, inclusivo y participativo. Este premio demuestra que la cultura es pilar esencial para hacer comunidad".

La Campaña María Moliner distingue proyectos de promoción lectora en municipios de menos de 50.000 habitantes, valorando su eficiencia, innovación e integración social.