La Primitiva deja un premio de 31.287 euros en Alba de Tormes

La suerte sonríe a Alba de Tormes. El sorteo de La Primitiva celebrado este lunes 5 de octubre ha dejado un premio de 31.287,84 euros correspondiente a un boleto de Segunda Categoría (5 aciertos más el número complementario).

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El boleto premiado ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 de Alba de Tormes, situada en la Plaza Mayor, 17.