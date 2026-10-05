La Primitiva deja un premio de 31.287 euros en Alba de Tormes

La suerte sonríe a Alba de Tormes. El sorteo de La Primitiva celebrado este lunes 5 de octubre ha dejado un premio de 31.287,84 euros correspondiente a un boleto de Segunda Categoría (5 aciertos más el número complementario).
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El boleto premiado ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 de Alba de Tormes, situada en la Plaza Mayor, 17.
La combinación ganadora del sorteo ha estado formada por los números 49, 04, 10, 40, 25 y 20, mientras que el número complementario ha sido el 29 y el reintegro, el 3.