El Teatro de la Villa acoge este domingo el festival solidario “Cuando la sonrisa vence al miedo”

Este domingo 7 de junio, a las 18:00 horas, el Teatro de la Villa de Alba de Tormes será el escenario del festival benéfico “Cuando la sonrisa vence al miedo”. El evento tiene como objetivo recaudar fondos para el Movimiento Burujú, una organización nacida en 2023 tras el estreno de la película protagonizada por niños del Aula Hospitalaria de Salamanca. Esta iniciativa, que apoya a familias de menores con enfermedades graves, ya ha recaudado más de 30.000 € en su gira por la región.

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La cita consolida la estrecha relación que Alba de Tormes mantiene desde hace años con este movimiento mediante la organización conjunta de actos culturales. Desde el Ayuntamiento se invita a todos los vecinos y visitantes de la comarca a llenar el teatro para demostrar una vez más el espíritu solidario de la localidad y apoyar activamente los proyectos destinados a la infancia.

Las entradas tienen un coste de 5 euros en concepto de donativo. Los interesados pueden realizar su reserva online en la web y adquirirlas posteriormente en taquilla.