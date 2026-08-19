Los ayuntamientos de Salamanca podrán pedir subvenciones para reparar los colegios rurales

Los Ayuntamientos de Salamanca podrán acogerse a la línea de ayudas para mejorar los centros educativos rurales que les permitirán financiar entre el 70 y el 80 por ciento de obras de preparación, conservación y mejora de los edificios que no superen los 8.000 euros. La Junta y la Diputación de Salamanca destinarán 400.000 euros a esta línea de subvenciones que buscan facilitar a los ayuntamientos el mantenimiento de los centros escolares. “Se trata de realizar obras de mejora y reparación en centros educativos de acuerdo a las necesidades del momento y evitar que queden obsoletas” ha asegurado la consejera de Educación de la Junta María Pardo.

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Unas ayudas que miran especialmente al medio rural ya que “los ayuntamientos más pequeños, aunque tienen obligación de mantener esos centros muchas veces no tienen capacidad para hacerlo”, ha asegurado la consejera y por eso estas ayudas permiten que puedan llevar a cabo las mejoras y la modernización de los centros.

Para las actuaciones que lleguen hasta los 4.000 euros, la financiación será del 80 por ciento a cargo de ambas instituciones y el 20 por ciento restante lo pondrá el Ayuntamiento. Por su parte, en las actuaciones de hasta 8.000 euros, cada municipio recibirá una ayuda del 70 por ciento teniendo que aportar el 30 restante.

Maria Pardo, Consejera De Educación

Unas ayudas que tienen una importante acogida. El año pasado fueron 59 actuaciones en centros escolares. Se pueden ejecutar obras como mejora de ventanas y puertas, aseos, cubiertas, patios, fachadas, sistemas de calefacción, radiadores, instalaciones eléctricas, pistas deportivas y vallados. También se pueden instalar rampas, renovación de persianas o suelos, reparación de humedades o trabajos de impermeabilización.

La consejera ha recordado que además la Junta trabaja en otros proyectos de mejora de las instalaciones educativas de mayor calado que se traducen en una inversión de 27 millones de euros en la Comunidad de los que Salamanca recibe 7 millones.