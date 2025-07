Se buscan municipios que cedan suelo público para levantar un toro de 300 metros inspirado en la Torre Eiffel

La Academia Española de Tauromaquia, a través de la Agencia Europa Press, ha desvelado un proyecto que busca transformar el paisaje español y su imagen internacional con una colosal escultura metálica en forma de toro bravo, de al menos 300 metros de altura, bautizada como 'El Toro de España', inspirada en otros hitos arquitectónicos internacionales como la Torre Eiffel, la Estatua de la Libertad o el Coliseo Romano.

Según ha adelantado Jorge Álvarez, presidente de la Academia Española de la Radio, la escultura se ubicaría en una localidad con alta afluencia de turistas para garantizar su viabilidad económica e impulsar el comercio y el empleo, que bien podría ser el paraje salmantino, cuna de toros y toros.

Este monumento no solo aspira a ser una proeza de la ingeniería por su altura y forma animal sin precedentes, sino también una referencia cultural, al representar al toro como símbolo esencial de la tauromaquia, reconocida como patrimonio cultural. La cima de la escultura, situada en los cuernos del toro, funcionaría como un mirador panorámico con vistas privilegiadas. A sus pies, se crearían zonas comerciales especializadas en el mundo taurino, incluyendo restaurantes, tiendas de recuerdos y espacios culturales. La visión del proyecto es transformar la zona en un espacio turístico integral, con instalaciones culturales, comerciales y de ocio ligadas al mundo del toro y la identidad española.

Imagen del proyecto de 'El Toro de España' | ACADEMIA ESPAÑOLA DE TAUROMAQUIA

"España no tiene un gran icono material que la represente. Entonces, ¿qué mejor que el toro?", ha enfatizado Álvarez. "Todos los turistas se llevan una figura del toro cuando vienen a España, la Fiesta Nacional se conoce mundialmente... ningún extranjero rechaza la tauromaquia ni a los toreros porque, guste o no, el toro nos representa sobre todo fuera del país".

La Academia Española de Tauromaquia asegura que la construcción se financiará exclusivamente mediante inversión privada, sin coste para el erario público. A cambio, los municipios que cedan suelo público participarían en los beneficios económicos derivados del turismo. Como ejemplo, el proyecto menciona la Torre Eiffel, que genera una media de 100 millones de euros anuales solo en entradas.

La Academia ya ha iniciado contactos con diversos municipios para encontrar la ubicación idónea. Álvarez reveló que el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid apoyó la idea y les remitió a los ayuntamientos. Si bien la capital valoró la propuesta, de momento no la contempla. "No son ideas innovadoras, ya existen en otros países. El toro gigante sí sería algo único en el mundo y tendría fama internacional", ha insistido Álvarez, que no entiende la prioridad de otros proyectos como una noria gigante o un Cristo colosal en Madrid.

Por ello, la Academia ha extendido sus conversaciones a otros municipios de la Comunidad de Madrid y de toda España. El proyecto espera concretar un acuerdo en los próximos meses, buscando localidades con disponibilidad de suelo y buena conectividad turística.

"El toro sería un punto de atracción que nadie olvidaría. Aporta identidad, cultura, originalidad y una oportunidad de posicionar a España en el mapa turístico mundial con una imagen única", ha concluido Jorge Álvarez.