Ciudad Rodrigo ha vivido este domingo, 29 de noviembre, una nueva jornada de actividad con motivo de la Feria de San Andrés, que vuelve a convertir a la localidad mirobrigense en punto de encuentro para ganaderos, profesionales y visitantes interesados en el sector bovino.

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Las subastas de ganado son las grandes protagonistas de la programación de este domingo. A las 11:00 horas ha tenido lugar la subasta de hembras de raza avileña-negra ibérica, mientras que a las 12:00 horas ha llegado el turno de la subasta nacional de machos de raza charolesa.

La jornada ha contado también con propuestas gastronómicas para acercar el producto local a los asistentes. Entre ellas ha destacado la degustación de hamburguesitas de carne de morucha.

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La Feria de San Andrés continuará este lunes, coincidiendo con la festividad de San Andrés, con una de sus citas más relevantes para el sector del ibérico.