El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha abierto el procedimiento de licitación para la autorización de la instalación y explotación de 187 puestos de venta ambulante durante la celebración del Carnaval del Toro 2027, que tendrá lugar del 5 al 9 de febrero. Los espacios destinados a esta actividad comercial se distribuirán en cuatro zonas de la ciudad: El parque de La Glorieta con 94 puestos; la plazuela del Buen Alcalde con 34 puestos; la plaza del Conde con 38 puestos y la plaza de los Tilos con 21 puestos.

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Cada puesto contará con una superficie de cuatro metros cuadrados (dos metros de fachada por dos metros de fondo), estableciéndose una tasa de ocupación de 80 euros por puesto. Los interesados podrán solicitar uno o varios espacios colindantes.

Los puestos estarán destinados a la venta al por menor de artículos de marroquinería, bisutería, textil, calzado, mercería, juguetes, artículos de regalo, artesanía y otros productos contemplados en el pliego. Queda excluida de este procedimiento la venta de comidas y bebidas.

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La adjudicación se realizará en régimen de concurrencia competitiva. En caso de que el número de solicitudes supere el de espacios disponibles y no sea posible su redistribución, se procederá a la celebración de un sorteo público en los términos establecidos en el pliego.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta las 14:00 horas del miércoles 16 de diciembre de 2026.

Los profesionales interesados deberán presentar el modelo de solicitud junto con la documentación exigida en el pliego, a través del Registro General del Ayuntamiento, de la Sede Electrónica municipal o de cualquiera de las vías legalmente habilitadas.

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