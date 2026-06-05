Éxito de participación en la I Semana Cultural ‘Las Carbajalas’ con una jornada que ha fusionado historia, tecnología y repostería medieval

La I Semana Cultural ‘Las Carbajalas, dueñas del Priorato de la Serna’ encara su recta final con un rotundo éxito de participación gracias a las actividades coordinadas por los alumnos del Programa Mixto ‘Eventos sostenibles y prevención de incendios’. La jornada de este viernes ha comenzado a primera hora de la mañana en el Ayuntamiento con una conferencia centrada en el origen y el periplo de las dueñas del priorato de la Serna, así como en el pasado y presente de la comunidad benedictina femenina conocida como Las Carbajalas de León. La charla estuvo encabezada por Félix Gaspar González, técnico agrícola y miembro de la Institución Gran Duque de Alba, quien profundizó en el uso de herramientas tecnológicas aplicadas a la búsqueda de restos arqueológicos, y contó también con la intervención telemática de sor Ernestina Álvarez, abadesa del Monasterio de Santa María del Carbajal, que participó a través de videoconferencia.