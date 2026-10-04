Villamayor forma y emplea a ocho jóvenes

El Ayuntamiento de Villamayor avanza en el programa mixto de empleo y formación ‘Conservación de viales en Villamayor II’, en el que participan ocho jóvenes que compaginan formación profesional con trabajo remunerado.

Publicidad Publicidad

La iniciativa, que se desarrolla entre marzo y diciembre de 2026, contempla diferentes actuaciones para mejorar calles, aceras y espacios públicos del municipio. Hasta el momento, se ha ejecutado aproximadamente el 85 % de los trabajos previstos.

Entre las actuaciones destacan la pavimentación del acerado de los accesos al equipamiento deportivo de El Salinar, la renovación de la señalización horizontal y la reparación de aceras y vados de vehículos. También se han repuesto adoquines sueltos en la Plaza de España.