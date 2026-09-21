Dos salmantinos, condecorados al Mérito de Protección Ciudadana por evitar un atragantamiento y detener a un vándalo en Guijuelo

La Junta de Castilla y León ha hecho público este lunes a las persona o instituciones destacadas por su trayectoria profesional o por haber llevado a cabo actuaciones excepcionales de protección y asistencia ciudadana. Así, este lunes ha hecho pública la lista de condecorados por méritos en protección ciudadana y hay dos salmantinos y la agrupación de voluntarios de Protección Civil Rutas de Alba en ella.

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María Isabel Martín Rodríguez ha sido condecorada con la Medalla de Plata al Mérito de la Protección Ciudadana de Castilla y León por practicar la maniobra de Heimlich en Guijuelo a una persona que sufría un episodio de atragantamiento grave, evitando su fallecimiento el día 20 de diciembre de 2024.

Por otra parte, la Junta ha concedido la Mención Honorífica al Mérito de la Protección Ciudadana de Castilla y León a José Antonio Pato Díaz, Guardia Civil retirado, por inmovilizar y retener a una persona que estaba causando actos vandálicos en Guijuelo hasta la llegada de la Policía Local. También recibe la mención la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la Mancomunidad de Rutas de Alba, por su intervención el día 22 de junio de 2025, en el que un menor fue víctima de ahogamiento en el río Tormes.