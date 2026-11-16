Los Grupos de Acción Local ADEZOS, ADRECAG y ADECOCIR organizan este ciclo para promover la conservación y el aprovechamiento sostenible de la dehesa. En esta última jornada, especialistas de la Universidad de Salamanca y de Itagra.ct abordarán el funcionamiento de este ecosistema, sus retos de futuro y la aplicación de nuevas tecnologías a la gestión de las explotaciones.

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Tras la inauguración, Fernando Silla Cortés, profesor de Ecología de la Universidad de Salamanca, abrirá las ponencias a las 10:00 horas con una visión general de la ecología de las dehesas, su funcionamiento y sus retos actuales. A las 10:45 horas, Javier Plaza, profesor y subdirector del Centro de Estudios Ambientales y Dinamización Rural (CEADIR) de la Universidad de Salamanca, hablará sobre las aplicaciones de la agricultura y la ganadería de precisión en la dehesa.

Después de la pausa para el café de las 11:30 horas, Yésica Pallavicini Fernández, técnica de I+D+i de Itagra.ct, expondrá a las 12:00 horas los retos de futuro y las oportunidades de manejo de la dehesa española. A las 12:45 horas, Rebeca Cordero Gutiérrez, profesora ayudante doctora de la Universidad de Salamanca, abordará cómo puede la tecnología responder a las necesidades y los retos de la ganadería salmantina.

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A las 13:30 horas tendrán lugar el sorteo de batefuegos y la clausura. A las 13:45 horas comenzará una demostración de vuelo con dron.