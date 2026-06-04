Las subvenciones irán destinadas a los ayuntamientos que serán los que se encargarán de la adquisición y la adecuación de viviendas

La Junta de Castilla y León destinará 352.800 euros para la adquisición y adecuación de viviendas en cinco municipios de la provincia de Salamanca con el objetivo de ampliar el parque público de alquiler en el territorio.

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Se trata de dos paquetes de subvenciones que se desarrollarán en un total de 24 municipios de Castilla y León y que incluyen los salmantinos de La Vellés, Peromingo, Fuentes de Oñoro, Matilla de los Caños del Río y La Fuente de San Esteban.

En el marco del Programa de Incremento del Parque Público de Vivienda contemplado en el Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025, la Junta subvencionará a los ayuntamientos de estos municipios para la adquisición y adecuación de las propiedades.

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En concreto, se subvencionará la adquisición de cinco viviendas en Fuentes de Oñoro, dos en la Fuente de San Esteban, tres en la Vellés y una tanto para Matilla de los Caños como para Peromingo.

Las actuaciones cuentan con financiación estatal y autonómica y contemplan el anticipo del 100 % de las ayudas. Las subvenciones permitirán financiar hasta el 60 % del coste de adquisición de las viviendas, incluyendo tributos y gastos asociados, así como ayudas complementarias de hasta 6.000 euros por vivienda para obras de habitabilidad, accesibilidad o adecuación, pudiendo cubrir hasta el 75 % de estos trabajos.