La Junta licita 42 obras hidráulicas en diferentes pueblos de Salamanca por 8,4 millones de euros

La Consejería de Medio Ambiente y Energía ha sacado a licitación un paquete de 42 actuaciones vinculadas al ciclo del agua en la provincia de Salamanca. Los proyectos cuentan con un presupuesto total de 8,4 millones de euros y están enmarcados en la licitación autonómica global de 73 contratos para garantizar la depuración, el abastecimiento y la eficiencia hídrica en la comunidad.

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Las obras previstas en la provincia charra se centran principalmente en la construcción de estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR). En concreto, se beneficiarán de estas nuevas depuradoras los municipios de San Pedro de Rozados, Navahombela, Íñigo Blasco, Valbuena, Aldeacipreste, La Cabeza de Béjar, Aldeavieja de Tormes, Nava de Béjar, El Pedroso de la Armuña, Casas de Monleón, Torrejón de Alba, Sieteiglesias de Tormes, San Miguel de Robledo, Montejo, Fresnedoso, Alconada, La Maya, Endrinal, Pelayos, Tardáguila, Pitiegua, Palomares de Alba, Parada de Arriba, Salmoral, Boada, El Campo de Peñaranda, Poveda de las Cintas, Monterrubio de la Sierra, Santiago de la Puebla, Vecinos, Sorihuela, Colmenar de Montemayor, Fresno Alhándiga, La Calzada de Béjar, Rágama, Morille, La Vellés y Martín de Yeltes.

Asimismo, la licitación contempla la ejecución de la estación de bombeo de la urbanización Los Cisnes hasta la EDAR de El Encinar, además de diversos proyectos de eficiencia y digitalización de las redes de abastecimiento de agua potable en los municipios de Calvarrasa de Abajo, Pelabravo y Linares de Riofrío.

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