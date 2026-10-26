Navasfrías y Pedrosillo de los Aires, los puntos más fríos de Salamanca por debajo de 1 grado

Navasfrías y Pedrosillo de los Aires han sido los puntos más fríos de la provincia de Salamanca, por debajo de 1 grado, en las primeras horas de la mañana de este lunes 26 de octubre.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta los 0.6 grados a las seis de la mañana en Navasfrías y los 0.8 grados en Pedrosillo.
Sin embargo, la comarca zamorana de Sanabria ha sido la que ha marcado la temperatura más baja del país durante la madrugada cuando el termómetro alcanzó los -0,6 grados centígrados a las 07:00 horas.
Las otras temperaturas más bajas de Castilla y León se han registrado en Cuéllar (Segovia) con 0,4 grados a las 03:30 horas de la madrugada; el aeropuerto de Matacán, en Salamanca, donde la mínima se registró a las 07:20 horas con 0,9 grados, y en Villardeciervos (Zamora), donde se obtuvo este mismo termómetro a las 07:30 horas.