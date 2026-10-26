Navasfrías y Pedrosillo de los Aires, los puntos más fríos de Salamanca por debajo de 1 grado

Navasfrías y Pedrosillo de los Aires han sido los puntos más fríos de la provincia de Salamanca, por debajo de 1 grado, en las primeras horas de la mañana de este lunes 26 de octubre.

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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta los 0.6 grados a las seis de la mañana en Navasfrías y los 0.8 grados en Pedrosillo.

Datos De Las Temperaturas De La Aemet En La Provincia De Salamanca a Fecha De 26 De Octubre De 2026. Foto Aemet

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Sin embargo, la comarca zamorana de Sanabria ha sido la que ha marcado la temperatura más baja del país durante la madrugada cuando el termómetro alcanzó los -0,6 grados centígrados a las 07:00 horas.