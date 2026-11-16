Once bibliotecas de Salamanca recibirán ayudas del Ministerio de Cultura para fomentar la lectura

Once bibliotecas municipales de la provincia de Salamanca han sido reconocidas por el Ministerio de Cultura en la XXVI edición de los Premios María Moliner, unos galardones que distinguen los mejores proyectos de animación a la lectura en municipios de menos de 50.000 habitantes. Cada una de las propuestas seleccionadas recibirá una ayuda de 2.777,77 euros, por lo que la provincia contará con una financiación total de 30.555,47 euros.

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En concreto, los municipios salmantinos que recibirán estas ayudas son Pelabravo, Terradillos, Villamayor, Ledesma, Carbajosa de la Sagrada, Cabrerizos, Peñaranda de Bracamonte, Castellanos de Moriscos, Guijuelo, Santa Marta de Tormes y Alba de Tormes.

Salamanca es la provincia de Castilla y León con más proyectos reconocidos en esta convocatoria, con once propuestas seleccionadas. Por detrás se sitúan Palencia, con siete; León y Valladolid, con cinco cada una; Burgos y Segovia, con tres; y Ávila, Soria y Zamora, con una respectivamente.

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En total, el Ministerio de Cultura ha premiado 37 proyectos de bibliotecas municipales de Castilla y León, que recibirán conjuntamente 102.777,49 euros. La cuantía se enmarca en un programa nacional que cuenta con una inversión de cerca de 1,1 millones de euros y que ha seleccionado 370 bibliotecas de toda España entre los 658 municipios participantes.

Ayudas para acercar la lectura a todos los públicos Los Premios María Moliner tienen como objetivo reconocer iniciativas que fomenten la lectura entre todos los públicos, con especial atención a los colectivos que encuentran mayores dificultades para acceder a ella y a los municipios de menos de 5.000 habitantes.

La financiación concedida deberá destinarse principalmente a la adquisición de libros y publicaciones periódicas para las bibliotecas públicas. De esta manera, los centros podrán ampliar sus fondos bibliográficos y desarrollar sus iniciativas de animación a la lectura.

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Para seleccionar los proyectos, la comisión de valoración ha tenido en cuenta aspectos como el interés y la claridad de las propuestas, su planificación y viabilidad, la originalidad, la innovación y las actividades de integración social que contemplan.

Además, esta edición ha prestado especial atención a las bibliotecas municipales de las zonas afectadas por la DANA, con el objetivo de situar la cultura en el centro de la reconstrucción.