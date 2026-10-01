La Primitiva deja más de 40.000 euros en Guijuelo

El sorteo de la Primitiva de este jueves, 1 de octubre, deja más de 40.000 euros en la localidad de Guijuelo.
Se corresponde a un premio de Segunda Categoría, 5 aciertos + complementario, que supone un premio unitario para cada uno de los cinco acertantes de un total de 41.178,42 euros.
El boleto ha sido consignado en la administración número 2 de Guijuelo.
Sobre el sorteo de este jueves, no existe ganador del bote, pero sí hay un acertante de seis, lo que supone un premio de 1.269.667 euros. Un gran pellizco que se ha vendido en Aguas Nuevas, Albacete.
Sobre los números acertados por el afortunado de Guijuelo, también se han vendido en Madrid, Lucena, Isla Cristina y San Andrés de Rabanedo.