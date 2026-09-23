Renovación de contenedores de residuos textiles, cartón y envases en la provincia

Los municipios de la provincia de Salamanca estrenarán en los próximos meses nuevos contenedores de cartón, envases y ropa usada. La Diputación ha sacado a contratación dos propuestas para la renovación de contenedores y, en el caso de los de textiles, un refuerzo que permita que lleguen a casi todos los municipios de Salamanca.

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El primer contrato es para contratar 130 contenedores metálicos de carga lateral de 3.200 litros de capacidad destinados para la recogida selectiva de las fracciones Papel/Cartón y Envases. El contrato se compone de 2 lotes en función del tipo de contenedor según la fracción de residuo a recoger y como mínimo se deberán suministrar 65 unidades de contenedores por cada lote.

El adjudicatario realizará el suministro de los contenedores en el plazo de 3 meses desde la formalización del contrato. Las ofertas podrán presentarse hasta el 6 de octubre y cuena con un presupuesto de licitación de 248.534 euros.