Salamanca roza los cinco millones de viajes en BUSCYL

La consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, ha destacado el papel clave de la provincia salmantina en el éxito del transporte autonómico durante la clausura de la Asamblea General de FECYLBUS.

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Con 4.833.689 desplazamientos registrados en el sistema gratuito BUSCYL, Salamanca se sitúa como el segundo gran motor de la movilidad regional, solo por detrás de Valladolid (5.088.315) y muy por delante del resto de provincias castellanas y leonesas. En el conjunto de la comunidad, el servicio supera ya los 15 millones de trayectos y ha crecido un 27,6 % en el primer semestre de 2026 respecto al año anterior, lo que ha obligado a realizar hasta 20.000 refuerzos.

Para garantizar este modelo, la Junta destinará 71,5 millones de euros este año, asegurando el acceso a servicios básicos como la sanidad o la educación, especialmente en las zonas rurales.