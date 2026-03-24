Una ambulancia protagoniza un accidente en Salamanca capital

A las 11:55 horas, el servicio de Eemergencias 112 de Castilla y León ha recibido un aviso alertando de un accidente en la calle Alonso del Castillo, en el cruce con el Camino de las Aguas.

Tal y como ha explicado el propio alertante, se trata de una colisión entre una ambulancia y un turismo por causas que, por el momento, se desconocen.

Accidente ambulancia en el camino de las aguas | S24H

Así pues, se ha solicitado asistencia sanitaria para el paciente que se encontraba siendo trasladado en la ambulancia implicada.

En el lugar, además, se han personado agentes de la Policía Local de Salamanca para asegurar la zona, favorecer las labores de asistencia y regular el tráfico del punto del siniestro.