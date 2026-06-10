Un camión atropella a un peatón que cruzaba un paso de cebra en la avenida de Villamayor

Un camión ha atropellado a un peatón que se encontraba cruzando un paso de cebra en la avenida de Villamayor durante el mediodía de este miércoles.

Publicidad Publicidad

La persona que ha resultado herida es una mujer de unos 80 años que ha sido atendida en el lugar del accidente por los servicios sanitarios y posteriormente trasladada al hospital de Salamanca.

Un camión atropella a una mujer que cruzaba un paso de peatones en la avenida de Villamayor | Andrea Mateos

Los servicios de emergencia y la Policía Local desplazados recibieron el aviso que llegó al Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León pasadas la una de la tarde.

Mientras la herida ha sido atendida en la ambulancia y la policía recaba hechos de lo sucedido, permanece cortado uno de los carriles de esta avenida, siendo regulado el tráfico por los agentes.

La vía se encuentra señalizada con conos de tráfico para advertir al resto de los conductores y peatones que se encuentran en la calle sobre este corte temporal por accidente de tráfico.

Publicidad Publicidad