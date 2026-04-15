Confirman que el cuerpo encontrado en el Tormes el Lunes de Aguas es el de José Luis, desaparecido en Salamanca hace dos semanas

Dispositivo de rescate del cuerpo sin vida en el río Tormes entre Villamayor y Santibañez del Río

El pasado 30 de marzo se perdía la pista de José Luis, vecino de Salamanca.

Desde el primer momento, la familia impulsó una campaña masiva en redes sociales que permitió difundir datos clave para su localización. Entre ellos, destacaba que el día de su desaparición vestía una chaqueta azul y tenía uno de los brazos escayolado.

Durante 14 días, su imagen ha circulado a modo de llamamiento colectivo, alertando a los salmantinos y rogando especial atención en la provincia.

Sin embargo, el pasado Lunes de Aguas unos pescadores localizaron un cuerpo sin vida en el río Tormes, a su paso por Villamayor. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de la Diputación de Salamanca y la comitiva judicial, que procedieron al levantamiento del cadáver.

Ha sido la propia familia quien, este miércoles, ha confirmado que el cuerpo hallado corresponde a José Luis.

En un comunicado, también han querido expresar su agradecimiento a los agentes de la Policía Nacional por su labor y apoyo durante los días de búsqueda, así como a todos aquellos que se han volcado en dar con su paredadero y han difundido su imagen.

La investigación, por su parte, continúa abierta para esclarecer lo sucedido.

D.E.P