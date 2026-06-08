Extinguido el incendio en un parque de placas solares entre El Bodón y La Encina

Un incendio ha puesto en aviso a la localidad de El Bodón. A las 20:20 horas, se alertaba de un fuego cercano al municipio de la comarca de Ciudad Rodrigo, momento en el que se desplegaba en la zona medios terrestres y aéreos para evitar la propagación rápida del mismo y que pudiera poner en riesgo a los vecinos del pueblo.

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A las 22:00 horas de este lunes, 8 de junio, se encontraban sofocando las llamas cuatro autobombas, dos cuadrillas helitransportadas, una cuadrilla terrestre y personal humano, marchándose el helicóptero que en un principio se acercó hasta el lugar al caer la noche sobre el municipio bodonés.

Según ha podido saber SALAMANCA24HORAS, el fuego se ha producido en un parque de placas solares entre El Bodón y La Encina, lo que hizo que un primer momento se movilizaran servicios de Medio Ambiente. FInalmente, hasta el lugar se ha desplazado una dotación del parque de bomberos de Ciudad Rodrigo que se encuentra extinguiendo las llamas.

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