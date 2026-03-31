Detenidos tres porteros de discoteca de Salamanca por una brutal paliza

La Policía Nacional arrestó el pasado fin de semana a tres porteros de un establecimiento de ocio nocturno por propinar una brutal paliza a un joven, tal y como ha informado el propio cuerpo a través de una nota de prensa.

La agresión tuvo lugar a la puerta de un pub de la zona centro de Salamanca, provocando lesiones graves al varón, pero continuó en los alrededores del lugar. De hecho, una vez que el joven recibió los primeros golpes, se alejó del local, situado en la calle Bordadores, pero los tres detenidos le persiguieron para culminar la brutal paliza, aprovechándose de la superioridad numérica y de la inacción. De hecho, los tres individuos llegaron a propinarle cabezazos, patadas y puñetazos; unos actos que no cesaron, aun estando el joven ya en el suelo.

Tal y como informa la Policía Nacional, la víctima tuvo que ser trasladada al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca donde tuvo que recibir puntos de sutura.

Una vez que los tres porteros fueron identificados, se procedió a su detención, constándole a los tres numerosos antecedentes policiales.