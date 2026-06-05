Internet se consolida como el principal foco delictivo en Salamanca

El Ministerio del Interior ha publicado los datos relativos a la criminalidad durante los primeros meses de 2026, en los que se recogen los delitos consumados en las diferentes provincias españolas.

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En lo que a Salamanca respecta, la delincuencia ha incrementado en 1,3% en comparación al mismo periodo del año anterior.

De hecho, entre enero y marzo se contabilizaron 3.191 infracciones penales, frente a las 3.149 registradas en los tres primeros meses de 2025.

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Sin embargo, curiosamente, el incremento general de la delincuencia no responde a un aumento de los delitos a los que podríamos denominar, vulgarmente, ‘tradicionales’.

Según los datos publicados por el ministerio, la criminalidad convencional descendió un 2,3%, pasando de 2.139 a 2.089 hechos conocidos. El crecimiento de los delitos cometidos a través de internet, especialmente las estafas informáticas, explica prácticamente por sí solo el repunte del balance general.

Entre los datos más destacados figura la reducción de los hurtos aunque, eso sí, siguen siendo una de los delitos más frecuentes en la provincia. En cifras, durante el primer trimestre de 2026, se traducen en 668 casos, frente a los 780 del año anterior, lo que supone una caída del 14,4%.

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En la misma línea de descenso, se encuentran los robos con violencia e intimidación, que pasaron de 35 a 31 denuncias (-11,4%), así como las sustracciones de vehículos, que bajaron de 18 a 14 hechos (-22,2%).

Los delitos contra la libertad sexual registraron igualmente una evolución favorable. Las denuncias descendieron de 31 a 23, lo que representa una reducción del 25,8%. Dentro de esta categoría, las agresiones sexuales con penetración se redujeron a la mitad, pasando de 14 a 7 casos.