Un motorista herido tras una colisión contra un turismo en Ciudad Rodrigo

Una colisión entre un turismo y una moto se ha saldado con el conductor del vehículo de dos ruedas tendido en el suelo, un incidente que ha obligado a movilizar a varios efectivos de emergencias, como ha señalado el centro coordinador del 1-1-2 de Castilla y León.
El incidente se ha producido sobre las 13:36 horas, momento en el que en la carretera de Salamanca, sobre el número 48, según avisaba el alertante, un motorista quedaba herido tras colisionar contra un turismo en el lugar.
Acto seguido, se ha solicitado la asistencia sanitaria a través de una ambulancia del SACYL, además de la presencia de la Policía Local de Ciudad Rodrigo y la Guardia Civil.