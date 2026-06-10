Un motorista herido tras una colisión contra un turismo en Ciudad Rodrigo

Una colisión entre un turismo y una moto se ha saldado con el conductor del vehículo de dos ruedas tendido en el suelo, un incidente que ha obligado a movilizar a varios efectivos de emergencias, como ha señalado el centro coordinador del 1-1-2 de Castilla y León.

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El incidente se ha producido sobre las 13:36 horas, momento en el que en la carretera de Salamanca, sobre el número 48, según avisaba el alertante, un motorista quedaba herido tras colisionar contra un turismo en el lugar.