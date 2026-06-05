El Consejo Social aprueba las cuentas de la USAL de 2025 y de los entes dependientes para 2026

El Pleno del Consejo Social, como en años anteriores, ha aprobado las cuentas de la Universidad de Salamanca correspondientes al ejercicio 2025, antes del 30 de junio de 2026. Así, la institución dispone de un remanente genérico de 48,42 millones de euros, cifra que se ha incrementado en casi 1 millón. "Así se ha roto la tendencia decreciente de los últimos ejercicios, sirviendo para hacer frente a futuros imprevistos, tanto para proyectos de investigación, mantenimiento de infraestructuras o inversiones reales", ha explicado la USAL.

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Además, el gasto llevado a cabo durante el año 2025 fue de 327,53 millones de euros, por debajo del límite aprobado, ubicado en 359,79 millones. A 31 de diciembre de 2025, la universidad tenía 24,22 millones de euros en tesorería, cuya gestión generó unos ingresos de 1,58 millones durante el año.

Presupuestos de los entes dependientes de la Universidad de Salamanca Además, el Consejo Social sigue con la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario y ha aprobado para el ejercicio 2026 los presupuestos de los entes dependientes de la Universidad, con unos ingresos presupuestados de 24,92 millones de euros.

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La Fundación General, en concreto, registra 6.298.400 de euros en ingresos y 6.026.250 en gastos. En cuanto a los cursos internacionales, hay 6.836.000 de euros en ingresos y 7.153.000 de euros en gastos; mientras que para la Fundación de Investigación del Cáncer ambas cuentas se establecen en 5.427.760 euros.