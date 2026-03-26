El curso académico 2026-27 dará comienzo el 7 de septiembre en la Universidad de Salamanca

El curso correspondiente al periodo 2026-2027 dará comienzo el lunes 7 de septiembre en la Universidad de Salamanca, tal y como ha acordado este jueves el Consejo de Gobierno de la propia institución. De esta forma, las clases se iniciarán dos días antes de la fecha del año académico actual. Los alumnos de Máster y Doctorado, en cambio, tendrán que esperar hasta el 1 de octubre.

El primer cuatrimestre se extenderá del 7 de septiembre al 21 de enero y el segundo, del 1 de febrero al 10 de junio de 2027. Las vacaciones de Navidad se alargarán del 19 de diciembre al 7 de enero, ambos inclusive, mientras que las de Pascua se celebrarán del 19 al 29 de marzo del año que viene. Todo ello queda pendiente de confirmar hasta que el BOCYL publique el calendario escolar de Castilla y León.

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca han abordado otros asuntos: se ha aprobado la creación de la Cátedra de empresa PROSOL-USAL de Análisis de Datos e Inteligencia Artificial aplicados a la Industria y se ha publicado el nuevo Manual de Identidad Corporativa, con el que se pretende unificar y reforzar aún más la imagen de la USAL.