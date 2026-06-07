El CIC logra degradar tumores cancerígenos en ratones: “Ha funcionado extraordinariamente”

El crecimiento descontrolado de células. Esta es la situación que, tal y como explica el investigador del CSIC David Santamaría, provoca la aparición del cáncer: “Para que un tejido se regenere, las células necesitan dividirse. En cambio, el problema aparece cuando estas células adquieren mutaciones y cambios constantes”, detalla Santamaría, que identifica la proteína KRAS como uno de los principales causantes de esta alteración.

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Dicha proteína KRAS funciona como un “interruptor molecular” que transmite instrucciones a las células para que estas se dividan: “El peligro llega en el momento en el que este interruptor queda activo permanentemente, generando mutaciones constantes de células, que a su vez pueden provocar la generación de un cáncer”. En concreto, esta proteína es la culpable de la aparición de un tercio de las enfermedades cancerígenas.

Un modelo pre-clínico para eliminar de manera selectiva la proteína KRAS En base a este conocimiento, investigadores procedentes de Salamanca han desarrollado un modelo preclínico en ratones para así conseguir que los tumores retrocedan. En concreto, tras este proceso se encuentra el equipo del Centro de Investigación del Cáncer de la Universidad de Salamanca, del CSIC y de FICUS, liderado por David Santamaría y Alberto Martín; además del IRB Barcelona, dirigido por Cristina Mayor‑Ruiz.

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Este modelo, cuyo proceso comenzó hace cinco años, permite eliminar de forma selectiva la proteína KRAS: “Hemos conseguido generar un modelo genético que permite engañar a las células para que perciban esta proteína como defectuosa, llegando a destruirla. Al ser esta proteína esencial para que el cáncer progrese, si se elimina, los tumores retroceden”, detalla Santamaría.