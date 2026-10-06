La investigadora de la USAL Conchi Lillo, nueva homenajeada en la Politècnica de València

La Universidad de Salamanca ya está presente en la Universitat Politècnica de València (UPV) gracias a 'Dones de Ciència', un proyecto de la institución valenciana que ensalza a figuras femeninas de la ciencia y ya cuenta con 51 personas homenajeadas.
En este caso, la afortunada es Conchi Lillo, una investigadora onubense y profesora de la Facultad de Biología de la Universidad de Salamanca. Además, es una de las divulgadoras científicas más reconocidas del país, según apuntan desde la USAL.
Así, con una obra realizada por la artista Udane Juartisti, un mural en honor a esta investigadora decora una de las paredes del IES Enric Valor de Picanya. “Es una maravilla, es absolutamente impresionante. Para mí, formar parte de este proyecto es un absoluto regalo. Jamás me hubiera imaginado tener un mural", ha trasladado emocionada Lillo.
En concreto, el mural tiene como figura principal un retrato de Conchi Lillo acompañada por un gran ojo en tonos grises, componiendo así una referencia visual a su investigación sobre la visión. Para expresar esto, la artista Udatxo combina azules intensos y una franja amarilla y anaranjada con los tonos cálidos del rostro y los negros, blancos y grises del ojo: "Las pinceladas sueltas y las manchas de color aportan movimiento a la composición, que aprovecha los dos planos de la pared para conectar el retrato de la investigadora con su campo de estudio", explican desde la USAL.