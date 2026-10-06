La investigadora de la USAL Conchi Lillo, nueva homenajeada en la Politècnica de València

La Universidad de Salamanca ya está presente en la Universitat Politècnica de València (UPV) gracias a 'Dones de Ciència', un proyecto de la institución valenciana que ensalza a figuras femeninas de la ciencia y ya cuenta con 51 personas homenajeadas.

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En este caso, la afortunada es Conchi Lillo, una investigadora onubense y profesora de la Facultad de Biología de la Universidad de Salamanca. Además, es una de las divulgadoras científicas más reconocidas del país, según apuntan desde la USAL.

Así, con una obra realizada por la artista Udane Juartisti, un mural en honor a esta investigadora decora una de las paredes del IES Enric Valor de Picanya. “Es una maravilla, es absolutamente impresionante. Para mí, formar parte de este proyecto es un absoluto regalo. Jamás me hubiera imaginado tener un mural", ha trasladado emocionada Lillo.