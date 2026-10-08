Premiado el proyecto de simulación inteligente de la USAL que permite a los estudiantes desarrollar competencias clínicas

El Grupo de Investigación en sistemas de visualización médica avanzada VisualMed System de la Universidad de Salamanca, dirigido por el profesor de Anatomía e Histología Humanas de la Facultad de Psicología, Juan Antonio Juanes Méndez, ha sido galardonado en los Premios Ennova Health 2026, que reconocen y distinguen las iniciativas más innovadoras en el ámbito de la salud digital, la investigación biomédica y la tecnología sanitaria, por su proyecto “EchoLab 4.0: Simulación Inteligente en Ultrasonido”.

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Según ha informado la Universidad de Salamanca, el trabajo consiste en el desarrollo tecnológico de un entorno de entrenamiento seguro, reproducible y altamente realista que permite a estudiantes, residentes y profesionales sanitarios desarrollar competencias clínicas antes de enfrentarse a escenarios reales. Para el profesor Juan A. Juanes Méndez, “EchoLab 4.0 es una plataforma tecnológica diseñada para revolucionar el aprendizaje, la capacitación y la evaluación de habilidades ecográficas mediante la integración de simulación inmersiva, modelado anatómico tridimensional, inteligencia artificial y análisis avanzado del desempeño”.

Grupo Investigación Sistemas De Visualización Medica Avanzada Visual Med Systen Usal

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Los resultados obtenidos respaldan el potencial de este desarrollo tecnológico como una herramienta innovadora y de alto valor estratégico para la educación médica contemporánea. Su capacidad para integrar tecnologías digitales avanzadas con principios pedagógicos basados en competencias posiciona a esta plataforma como un referente en la formación ecográfica del futuro, contribuyendo al desarrollo de profesionales más capacitados, seguros y preparados para responder a las demandas de una medicina cada vez más digital, precisa y centrada en la calidad asistencial.

En este proyecto han participado el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña; el Hospital Universitario Infanta Leonor; la Universidad Politécnica de Madrid y el Centro de Bioingeniería, Postura y Salud de Madrid. Además, ha contado con la participación en el desarrollo informático de la empresa tecnológica ARSoft, del parque científico de la Universidad de Salamanca.

“Nuestro desarrollo tecnológico no solo propone una nueva forma de enseñar ecografía, sino que plantea un cambio de paradigma en la formación clínica digital. Su enfoque combina rigor académico, innovación tecnológica y aplicabilidad clínica para responder a las demandas actuales y futuras de la educación médica”, asegura Juanes.

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Profesionales más preparados, seguros y competentes Al integrar aprendizaje inmersivo, evaluación objetiva y entrenamiento basado en escenarios reales, esta plataforma se posiciona como una herramienta con capacidad para transformar la enseñanza de la ecografía y contribuir al desarrollo de profesionales más preparados, seguros y competentes, con un impacto directo en la calidad asistencial y en la seguridad de los pacientes.